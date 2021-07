Belve | anticipazioni e ospiti della puntata del 2 luglio su Rai 2

(Di venerdì 2 luglio 2021)Rai 2 Francesca Fagnani Questa sera, venerdì 22021, in seconda serata su Rai 2 va in onda, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, alle ore 22.55. Ma chi sono glie ledi oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Paola Perego e Vittoria Schisano saranno i protagonisti delle interviste di Francesca Fagnani per la nuovadi ...

Ultime Notizie dalla rete : Belve anticipazioni

TPI

, Renzi ha dichiarato: " Non avevo nessun tipo di rivalsa verso Letta . Ho pensato che ... Il leader di Italia Viva, dalledi puntata, ha detto che gli ha fatto effetto " vedere le ...... noncurante di mandare la poverina in pasto alle. Ma prima che la Yildiz possa proferire ... Scopri le Trame delledi Love is in the Air dal 21 al 25 giugno 2021Belve: ospiti e anticipazioni della puntata del 25 giugno 2021 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani dalle ore 22.55 ...Matteo Renzi ammette che nel 2016, dopo aver perso il referendum costituzionale proposto, avrebbe dovuto lasciare la politica come aveva promesso di fare ...