Belgio | Lukaku versione gladiatore Cresce l’attesa per la sfida con l’Italia

Il Belgio, attraverso il proprio profilo Twitter, ha postato un'immagine di Romelu Lukaku trionfante in versione gladiatore nella cornice del Colosseo. Indietro si intravede anche Dries Mertens. Ai loro piedi i simboli della Nazionale azzurra e una didascalia che richiama alla celebre frase di Gaio Giulio Cesare: "Veni, vidi, vici". Un modo, questo, per caricare tutto l'ambiente in vista dei quarti di finale dell'Europeo contro l'Italia che si disputerà questa sera alle ore 21.00. Veni, vidi… #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/Th0pk5Ehii — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 2, 2021

