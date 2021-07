Belgio-Italia | Lukaku zittisce Donnarumma dopo il rigore FOTO

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tantissime emozioni nel primo tempo di, la squadra di Roberto Mancini si trova in vantaggio. Si sta giocando la partita dei quarti di finale di Euro 2021, la competizione è entrata nella fase decisiva. Gol annullato a Bonucci per fuorigioco, poi due occasioni per De Bruyne e. L’passa in vantaggio con un grandissimo gol di Barella. La squadra di Mancini gioca a meraviglia e trova il raddoppio con Insigne. Nel finale ingenuità di Di Lorenzo, l’arbitro fischia un calcio diriapre la partita eil portiere ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - bonucci_leo19 : Aspettando Belgio-Italia #LB19 #Euro2020 #VivoAzzurro - Corriere : Perché il Belgio è così forte? Squadra multietnica, ora le diversità sono l’arma in più -

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Sapore di derby di Milano nel finale del primo tempo del quarto di finale di Euro 2020 tra: Lukaku ha segnato al secondo minuto di recupero il rigore che ha permesso alla nazionale di Martinez di rientare in partita e poi è andato a zittire Donnarumma , con il dito davanti ...L'attaccante dell'Inter trasforma un rigore fischiato per un fallo di Di Lorenzo su Doku che scatena la rabbia degli azzurri in campo ma anche di tutti i tifosi che stanno seguendo: '...SECONDO TEMPO 12' Cade Jorginho in area toccato da dietro, l'arbitro sicuro nel lasciare correre. 11' Dall'altro lato arriva un corner importante per gli azzurri che spezzano ...Le immagini dei tifosi sugli spalti dello stadio dove si è svolta la partita Belgio-Italia, a Monaco di Baviera.