Belgio-Italia | le probabili formazioni del match

(Di venerdì 2 luglio 2021) I quarti di finale di Euro 2020 vedono l’di Mancini affrontare il. Il mister scioglie i dubbi sul ballottaggio Chiesa/Berardi Domani alle 21 l’di Mancini si giocherà il passaggio alle semifinali di Euro 2020 contro ildi Martinez. Dopo la vittoria al cardiopalma con l’Austria gli azzurri vorranno ripetersi contro la formazione che ha sbattuto fuori dalla competizione il Portogallo campione in carica. Ilsarà visibile in chiaro e in diretta alle ore 21 in chiaro su Rai 1 e sul satellite con i canali Sky Sport dedicati. QUI– Martinez schiera ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - juventusfc : Sono 2??2?? i precedenti tra Italia e Belgio, una gara che ha più di un secolo d'età. ?????????? ?? Buona lettura con un… - bonucci_leo19 : Aspettando Belgio-Italia #LB19 #Euro2020 #VivoAzzurro - infoitsport : Belgio-Italia, la forza contro la velocità. Chiesa e Chiellini gli unici dubbi - infoitsport : Italia-Belgio: orario, formazioni e parole della vigilia -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Italia

Ill'ha affrontato, e battuto in una competizione ufficiale, oltre 20 anni fa. A Euro2000, ... Angelo Di Livio, 40 presenze in Nazionale, vice - campione d'Europa, prende le misure all'del ...(3 - 4 - 2 - 1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, ... All.: Martinez(4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, ...Torna in campo oggi Euro 2020 con le prime due partite valevoli per i quarti di finale: si comincia alle 18:00 con Svizzera-Spagna e poi, a seguire, Belgio-Italia, in programma alle 21:00.Nella serata di oggi, venerdì 2 luglio, proseguiranno gli Europei di calcio: alla Football Arena di Monaco di Baviera si giocherà il secondo dei quarti di finale della manifestazione, Italia-Belgio. L ...