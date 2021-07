Belgio-Italia | le formazioni ufficiali | confermati Di Lorenzo e Insigne | out Mertens

(Di venerdì 2 luglio 2021) Meno di un'ora all'inizio die sono state diramate le. Le scelte di Martinez e Mancini presentano alcune sorprese. Ha recuperato De Bruyne dopo l'infortunio subito con il Portogallo: andrà in campo dal 1' minuto. Assente invece Eden Hazard, mentre c'è il fratello Thorgan. Out. Nell'gli azzurri Di, Chiesa rimpiazza Berardi, ancora Verratti in campo e rientra dal 1' Chiellini.(3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - bonucci_leo19 : Aspettando Belgio-Italia #LB19 #Euro2020 #VivoAzzurro - Corriere : Perché il Belgio è così forte? Squadra multietnica, ora le diversità sono l’arma in più - ILOVEPACALCIO : #BelgioItalia: le #formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - camismyikigai : RT @lovingedser: #BelgioItalia praying circle : ?? ?? ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Italia

Roberto Mancini recupera il capitano Giorgio Chiellini per il quarto di finale di Euro 2020 che vedrà l'opposta al. Alla Football Arena (così ribattezzata per ragioni di sponsor, ndr) di Monaco di Baviera, Azzurri in campo con Donnarumma in porta; linea difensiva composta da Di Lorenzo, ...I supporters didavanti all'Allianz Arena di Monaco di Baviera in attesa del match valevole per i quarti di finale degli Europei. Chi vince la sfida di Monaco approderà alla semifinale il 6 luglioIn Europa sono stati rilevati casi in Danimarca (37 casi), Germania (10), Irlanda e Francia (7), Olanda e Spagna (5), Svizzera (4), Norvegia (3), Svezia, Finlandia e Italia (2), Belgio (1).Le immagini di Belgio-Italia, partita dei quarti di finale degli Europei. Si gioca a Monaco di Baviera, in Germania, contro i numeri 1 del ranking Fifa. Chi va in semifinale troverà la vincente di ...