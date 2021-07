Belgio-Italia, Insigne: “Recuperiamo le energie! Gol? Ho pensato solo una cosa” (Di venerdì 2 luglio 2021) Le parole dell'attaccante del Napoli e dell'Italia, Lorenzo Insigne, al termine del match vinto contro il Belgio Leggi su mediagol (Di venerdì 2 luglio 2021) Le parole dell'attaccante del Napoli e dell', Lorenzo, al termine del match vinto contro il

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - jessica_zorzina : RT @duca86: Intanto in Belgio nella home page dei siti web d’informazione si legge: “L’Italia era troppo forte, troppo brava, troppo intell… - KristinaH95 : RT @viaggioneilibri: 2 Luglio 2021 L'Italia vince contro il Belgio. #BelgioItalia #BELITA -