Belgio-Italia, infortunio Spinazzola: si teme la rottura del ginocchio (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante la partita Belgio-Italia si è verificato l’infortunio di Leonardo Spinazzola: si teme la rottura del ginocchio. Gli aggiornamenti. Spinazzola in lacrime dopo l’infortunio (via social)Nel secondo tempo di Belgio-Italia, il terzino della Roma ha dovuto lasciare il campo in barella. Dopo aver provato a scattare e saltare un avversario in velocità, il calciatore ha iniziato a saltellare intuendo subito che qualcosa non andava. Chiesto immediatamente il cambio e dalla panchina ha fatto il suo ingresso ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante la partitasi è verificato l’di Leonardo: siladel. Gli aggiornamenti.in lacrime dopo l’(via social)Nel secondo tempo di, il terzino della Roma ha dovuto lasciare il campo in barella. Dopo aver provato a scattare e saltare un avversario in velocità, il calciatore ha iniziato a saltellare intuendo subito che qualcosa non andava. Chiesto immediatamente il cambio e dalla panchina ha fatto il suo ingresso ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - bonucci_leo19 : Aspettando Belgio-Italia #LB19 #Euro2020 #VivoAzzurro - Corriere : Perché il Belgio è così forte? Squadra multietnica, ora le diversità sono l’arma in più - quelcassettinoo : SI CAZZO QUELLU CHE DICEVANO CHE AVREMMO PERSO DIVE STANNO? SUCATE BELGIO SUCA VIVA L ITALIA ???????????????????????? - paolomosanghini : L’Italia vince contro il Belgio. Non era questa la migliore stagione per rifilarci i cavoletti di Bruxelles. #BelgioItalia -