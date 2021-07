Belgio Italia: gli azzurri si inginocchiano prima del fischio d’inizio (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia tiene fede a quanto comunicato nei giorni precedenti alla gara e si inginocchia prima della sfida contro il Belgio Sono state tante le polemiche verso la decisione della Nazionale in merito al gesto di vicinanza alle lotte sociali del movimento Black Lives Matters. Da un anno ormai parecchi calciatori si inginocchiano per dare il proprio supporto al movimento nato dopo l’omicidio di George Floyd con il classico “take a knee”. La Nazionale aveva dichiarato che pur non condividendo le modalità di protesta, si sarebbe inginocchiata per solidarietà al Belgio. E così, prima del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) L’tiene fede a quanto comunicato nei giorni precedenti alla gara e si inginocchiadella sfida contro ilSono state tante le polemiche verso la decisione della Nazionale in merito al gesto di vicinanza alle lotte sociali del movimento Black Lives Matters. Da un anno ormai parecchi calciatori siper dare il proprio supporto al movimento nato dopo l’omicidio di George Floyd con il classico “take a knee”. La Nazionale aveva dichiarato che pur non condividendo le modalità di protesta, si sarebbe inginocchiata per solidarietà al. E così,del ...

