Belgio Italia | apprensione in panchina | lieve malore per Oriali

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 luglio 2021) Momenti diininper Lelenel corso del quarto di finale di Euro 2020 Momenti diinnel corso di. In concomitanza con il brutto infortunio di Leonardo Spinazzola, preoccupazione anche in. Come riferito da Rai Sportper Leleinche si è sentito male nel finale di secondo tempo della gara contro il ...