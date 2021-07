Belgio Italia 0-0 LIVE | miracolo Donnarumma su De Bruyne

(Di venerdì 2 luglio 2021) Alla Allianz Arena di Monaco, il match valido per i quarti di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Arena” di Monaco di Baviera,si affrontano nel match valido per i quarti di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Monaco di Baviera; è delil primo possesso. 2? Errore banale in uscita degli Azzurri, Deverticalizza subito per Lukaku che entra in ...

L'tiene fede a quanto comunicato nei giorni precedenti alla gara e si inginocchia prima della sfida contro ilSono state tante le polemiche verso la decisione della Nazionale in merito al ...Se quelli dello faranno, anche i nostri saranno solidali con loro", quelli dell'hanno fatto e dunque l'si è inginocchiata in tutti i suoi 11 elementi. presenti in campo. Il ...PRIMO TEMPO 22' OCCASIONE BELGIO! Contropiede Belgio, De Bruyne da fuori con deviazione, a mano aperta Donnarumma in angolo. Dalla battuta cross in mezzo, palla tra le mani di Donnarumma, che ...(Adnkronos) – Italia e Belgio in campo a Monaco di Baviera per i quarti di finale di Euro 2020. Gli azzurri con Chiellini e Chiesa nella formazione di partenza, mentre i ‘diavoli rossi’ recuperano De ...