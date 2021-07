BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 3 luglio 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 3 luglio 2021: Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni americane: STEFFY, ecco come si chiamerà suo figlio A Las Vegas, oltre che evitare Brooke (Katherine Kelly Lang), Ridge (Thorsten Kaye) sta conoscendo meglio Shauna (Denise Richards). Quinn Fuller (Rena Sofer), con gioia, conferma a Brooke che Ridge è con Shauna, anche se non le rivela dove. Brooke è decisa a non permettere che il suo matrimonio finisca a causa della Fuller. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di venerdì 2 luglio 2021)di: Leggi anche:americane: STEFFY, ecco come si chiamerà suo figlio A Las Vegas, oltre che evitare Brooke (Katherine Kelly Lang), Ridge (Thorsten Kaye) sta conoscendo meglio Shauna (Denise Richards). Quinn Fuller (Rena Sofer), con gioia, conferma a Brooke che Ridge è con Shauna, anche se non le rivela dove. Brooke è decisa a non permettere che il suo matrimonio finisca a causa della Fuller.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #3luglio - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni: triangolo d’amore e il pericolo di vita - #Brave #Beautiful #anticipazioni: - zazoomblog : BRAVE AND BEAUTIFUL anticipazioni puntata di lunedì 5 luglio 2021 - #BRAVE #BEAUTIFUL #anticipazioni… - zazoomblog : BRAVE AND BEAUTIFUL anticipazioni puntata di lunedì 5 luglio 2021 - #BRAVE #BEAUTIFUL #anticipazioni - redazionetvsoap : #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #lunedì #5luglio -