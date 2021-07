(Di venerdì 2 luglio 2021) . Un film divertente che tratta un tema attualissimo, con due ottimi interpreti “” è la commedia diretta da Massimiliano Bruno che andrà in onda questa sera, in prima serata, alle ore 21.20 su Rai 3. Un film divertente, con un ottimo, guidato dai due protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassmann, che vede, inoltre, la partecipazione di Valeria Bilello, Carolina Crescentini e Teresa Romagnoli. Un film che tratta un argomento attualissimo e sviluppato in maniera accattivante. Ti potrebbe interessare>>> Rachel Zegler: chi è la cantante che sarà Biancaneve al cinema...

Advertising

gsp_1405 : uno sta nella beata ignoranza per nove mesi e mezzo e poi ste robe. Ma è modo? E' maniera di comportarsi? - Alessandra_aa00 : @roberto05713682 @krimarty @Agata76578407 @mariagr85676729 Beata ignoranza - marlisa28080620 : @GBGuerri Beata ignoranza, ogni anno agli esami di stato mi tocca difendere il vate da infamanti accuse, ricordando… - MonicaMerico : @Reverendo_80 @StoCozzo @el_marrano @LaVersioneDiCe @lebbrosario Meglio non approfondire: lasciaci nella nostra beata ignoranza ?? - Stasera_in_TV : RAI 3: (21:20) Beata ignoranza (Film) #StaseraInTV 02/07/2021 #PrimaSerata #beataignoranza @RaiTre -

Ultime Notizie dalla rete : Beata Ignoranza

Nella serata della gara della Nazionale di Calcio contro il Belgio l'offerta di Rai3 propone una commedia italiana cone dei grandi interpreti del nostro cinema.va in onda oggi venerdì 2 luglio 2021 a partire dalle 21:20 e racconta la storia di due amici di vecchia data tanto diversi tra loro che si erano persi di vista e si ritrovano ad ...Massimiliano Bruno Cinema Andromeda - ore 19.30 dà il via alla maratona di suoi successi: 'Nessuno mi può giudicare', 'Non ci resta che il crimine', '' Dario Argento Cinema Eden - Al ...Beata Ignoranza: trama, cast e curiosità. Un film divertente che tratta un tema attualissimo, con due ottimi interpreti ...Beata Ignoranza in onda su Rai 3 oggi, 2 luglio, dalle 21.20. Nel cast Marco Giallini, Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann. Trama e curiosità ...