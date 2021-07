Beata Ignoranza: dove è stato girato, trama e curiosità del film (Di venerdì 2 luglio 2021) Beata Ignoranza – trama -curiosità e location del film Beata Ignoranza è un film del 2017 diretto da Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, incentrato sulla dipendenza dai social network. Ernesto e Filippo sono due professori di liceo che hanno due personalità totalmente diverse. Il primo insegna italiano, è un tipo molto all’antica e severo che non vuole avere niente a che fare con la tecnologia. Il professore non usa mai il pc e ha un vecchio telefono, un Nokia del 1995. Filippo invece insegna matematica ed è una persona ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 luglio 2021)e location delè undel 2017 diretto da Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, incentrato sulla dipendenza dai social network. Ernesto e Filippo sono due professori di liceo che hanno due personalità totalmente diverse. Il primo insegna italiano, è un tipo molto all’antica e severo che non vuole avere niente a che fare con la tecnologia. Il professore non usa mai il pc e ha un vecchio telefono, un Nokia del 1995. Filippo invece insegna matematica ed è una persona ...

