Bayern Monaco-Napoli, amichevole il 31 luglio all’Allianz Arena per l’Audi Football Summit (Di venerdì 2 luglio 2021) Bayern Monaco-Napoli, amichevole di lusso all’Allianz Arena. Il 31 luglio gli azzurri sfideranno il Bayern nell’ Audi Football Summit. L’avventura di Spalletti sulla panchina del Napoli, comincia con un’amichevole di lusso, il Napoli sfiderà uno dei Club più titolati al mondo, per cominciare all’insegna dello spettacolo la stagione azzurra. amichevole Bayern Monaco-Napoli: i biglietti Importanti ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 2 luglio 2021)di lusso. Il 31gli azzurri sfideranno ilnell’ Audi. L’avventura di Spalletti sulla panchina del, comincia con un’di lusso, ilsfiderà uno dei Club più titolati al mondo, per cominciare all’insegna dello spettacolo la stagione azzurra.: i biglietti Importanti ...

