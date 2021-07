Basta degrado nella Capitale. Finito lo scempio delle giunte precedenti. Per il capogruppo M5S Pacetti: il Piano per i nomadi risolve una criticità creata da altri e mai affrontata (Di venerdì 2 luglio 2021) Consigliere Giuliano Pacetti, capogruppo M5S in Campidoglio, con la chiusura del campo de La Monachina sono quattro le strutture sgomberate dalla Raggi. Ci spiega cosa significa tutto ciò per i romani? “Abbiamo preso un impegno con i cittadini e lo abbiamo mantenuto. Abbiamo già chiuso i campi di Schiavonetti, Camping River, Foro Italico e l’area F del campo di Castel Romano. Con l’intervento a Monachina confermiamo il nostro impegno in questa direzione”. Qual è la vostra ricetta per superare i campi nomadi? “Come ha ripetuto spesso la sindaca Raggi il nostro modello, quella che chiamiamo la ‘terza via’ si basa sulla costruzione di un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Consigliere GiulianoM5S in Campidoglio, con la chiusura del campo de La Monachina sono quattro le strutture sgomberate dalla Raggi. Ci spiega cosa significa tutto ciò per i romani? “Abbiamo preso un impegno con i cittadini e lo abbiamo mantenuto. Abbiamo già chiuso i campi di Schiavonetti, Camping River, Foro Italico e l’area F del campo di Castel Romano. Con l’intervento a Monachina confermiamo il nostro impegno in questa direzione”. Qual è la vostra ricetta per superare i campi? “Come ha ripetuto spesso la sindaca Raggi il nostro modello, quella che chiamiamo la ‘terza via’ si basa sulla costruzione di un ...

Advertising

MercurioPsi : @Basta_Degrado @TplRoma @battaglia_persa @Franz6081 ieri è tornata in servizio, oggi è sparita di nuovo. L'hanno si… - Basta_Degrado : @MercurioPsi @TplRoma @battaglia_persa @Franz6081 Non la vedo in servizio e comunque non sto a Roma - MercurioPsi : @Basta_Degrado @TplRoma @battaglia_persa @Franz6081 La 6027 è tornata in servizio sul 545 - ffanzani1 : @TemptationITA Bello, bravi. Basta coglioni pseudo vip, vogliamo il degrado dell’uomo e della donna italici. - AnnaP1953 : RT @giuliano_fulvio: ??EMERGENZA RIFIUTI: Flash mob questa mattina in #campidoglio per dire basta al DEGRADO di #Roma ??“RAGGI-ZINGARETTI… -