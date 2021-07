Basta con la storia del virus buono: la natura ha le zanne (Di venerdì 2 luglio 2021) Vi sono state ancora una volta in questi giorni dichiarazioni circa il fatto che il virus Sars-CoV-2 dovrà necessariamente evolversi in direzione benigna da un punto di vista clinico, pena la sua estinzione. Si tratta di un preconcetto duro a morire, quello secondo il quale il danno inflitto a un ospite da un parassita sarebbe svantaggioso per il parassita stesso in quanto, provocando la morte dell’ospite, diminuirebbe le sue stesse chance di sopravvivenza, un po’ come chi brucia la propria casa. E’ un pregiudizio evidentemente falso e diffuso soprattutto in ambiente medico perché, in particolare in Italia, non si studia a sufficienza l’evoluzionismo: la verità è che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Vi sono state ancora una volta in questi giorni dichiarazioni circa il fatto che ilSars-CoV-2 dovrà necessariamente evolversi in direzione benigna da un punto di vista clinico, pena la sua estinzione. Si tratta di un preconcetto duro a morire, quello secondo il quale il danno inflitto a un ospite da un parassita sarebbe svantaggioso per il parassita stesso in quanto, provocando la morte dell’ospite, diminuirebbe le sue stesse chance di sopravvivenza, un po’ come chi brucia la propria casa. E’ un pregiudizio evidentemente falso e diffuso soprattutto in ambiente medico perché, in particolare in Italia, non si studia a sufficienza l’evoluzionismo: la verità è che ...

