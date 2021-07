Basket Serbia-Portorico domani in tv: orario e diretta streaming basket Preolimpico 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) Serbia e Portorico si sfidano nella semifinale del Preolimpico di Belgrado. I vice-campioni olimpici sono reduci dalla vittorie contro Repubblica Dominicana e Filippine: successi che, tuttavia, sono giunti con qualche patema nonostante la palese superiorità tecnica dei ragazzi di Kokoskov. I caraibici, invece, sono crollati alla distanza contro l’Italia: dopo 17 minuti in controllo la contesa è stata condotta da Achille Polonara, Simone Fontecchio, Nico Mannion e Michele Vitali. Chi vince si prende la finale contro una tra Italia e Repubblica Dominicana: è l’unica chance per poter approdare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sabato 3 luglio la ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021)si sfidano nella semifinale deldi Belgrado. I vice-campioni olimpici sono reduci dalla vittorie contro Repubblica Dominicana e Filippine: successi che, tuttavia, sono giunti con qualche patema nonostante la palese superiorità tecnica dei ragazzi di Kokoskov. I caraibici, invece, sono crollati alla distanza contro l’Italia: dopo 17 minuti in controllo la contesa è stata condotta da Achille Polonara, Simone Fontecchio, Nico Mannion e Michele Vitali. Chi vince si prende la finale contro una tra Italia e Repubblica Dominicana: è l’unica chance per poter approdare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sabato 3 luglio la ...

