Basket, Preolimpico: la Serbia è favorita, ma ha dimostrato di non essere imbattibile (Di venerdì 2 luglio 2021) Due vittorie su due, il primo posto del girone e la mente già proiettata alla finale di domenica sera. La Serbia a Belgrado si è confermata la squadra da battere nella corsa a Tokyo 2021 e arriva alle semifinali da grande favorita per la vittoria finale del Preolimpico. Ma la fase a gironi i serbi hanno dimostrato che sono favoriti, ma non imbattibili. Nella fase a gironi la Serbia ha superato la Repubblica Dominicana per 94-76 e poi ha battuto le Filippine 83-76, ma in entrambe le partite Teodosic e compagni hanno dovuto cambiare marcia nel finale per non correre rischi. E questo è il primo punto da ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Due vittorie su due, il primo posto del girone e la mente già proiettata alla finale di domenica sera. Laa Belgrado si è confermata la squadra da battere nella corsa a Tokyo 2021 e arriva alle semifinali da grandeper la vittoria finale del. Ma la fase a gironi i serbi hannoche sono favoriti, ma non imbattibili. Nella fase a gironi laha superato la Repubblica Dominicana per 94-76 e poi ha battuto le Filippine 83-76, ma in entrambe le partite Teodosic e compagni hanno dovuto cambiare marcia nel finale per non correre rischi. E questo è il primo punto da ...

