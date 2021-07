Basket, Preolimpico 2021: le semifinali. Italia e Serbia favorite, Repubblica Dominicana e Porto Rico cercano l’impresa (Di venerdì 2 luglio 2021) Domani si disputeranno le semifinali del Preolimpico di Belgrado. Il penultimo atto prima del gran finale, che mette in palio un biglietto per il Giappone. Il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo accomuna le quattro squadre rimaste in corsa (Serbia, Italia, Porto Rico e Repubblica Dominicana), ma realisticamente solo i serbi padroni di casa e gli azzurri possono realmente ambire al pass olimpico. Un’Italia che ha rotto il ghiaccio nella giornata di ieri con la vittoria sofferta su Porto Rico e che ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Domani si disputeranno ledeldi Belgrado. Il penultimo atto prima del gran finale, che mette in palio un biglietto per il Giappone. Il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo accomuna le quattro squadre rimaste in corsa (), ma realisticamente solo i serbi padroni di casa e gli azzurri possono realmente ambire al pass olimpico. Un’che ha rotto il ghiaccio nella giornata di ieri con la vittoria sofferta sue che ...

Advertising

fanpage : L’ItalBasket si inginocchia. - marin_cdm : RT @Marzia_M: La nostra nazionale di #basket. In ginocchio prima del match con Porto Rico, a Belgrado per il Preolimpico per il pass per To… - DelgadoSveva : RT @Marzia_M: La nostra nazionale di #basket. In ginocchio prima del match con Porto Rico, a Belgrado per il Preolimpico per il pass per To… - erpedrini : RT @Marzia_M: La nostra nazionale di #basket. In ginocchio prima del match con Porto Rico, a Belgrado per il Preolimpico per il pass per To… - melinacugliari : RT @Marzia_M: La nostra nazionale di #basket. In ginocchio prima del match con Porto Rico, a Belgrado per il Preolimpico per il pass per To… -