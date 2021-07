Basket, Meo Sacchetti verso Italia-Repubblica Dominicana: “Tappa fondamentale, loro hanno piccoli difficili da marcare” (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia si presenta alla sfida con la Repubblica Dominicana con la vittoria su Porto Rico per 90-83 sulle spalle. Gli azzurri affronteranno domani la semifinale del Preolimpico di Belgrado (ore 13:00) per continuare a mettere nel mirino la speranza di arrivare a quelle Olimpiadi che mancano da 17 anni. Questo il pensiero della vigilia di coach Meo Sacchetti: “Ieri siamo usciti da una brutta situazione dimostrando carattere dopo un inizio un po’ pasticciato. A questi livelli non è mai semplice contro nessuna squadra e abbiamo imparato ancora una volta che dobbiamo guadagnarci tutto sul campo. Come esordio, forse meglio una ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) L’si presenta alla sfida con lacon la vittoria su Porto Rico per 90-83 sulle spalle. Gli azzurri affronteranno domani la semifinale del Preolimpico di Belgrado (ore 13:00) per continuare a mettere nel mirino la speranza di arrivare a quelle Olimpiadi che mancano da 17 anni. Questo il pensiero della vigilia di coach Meo: “Ieri siamo usciti da una brutta situazione dimostrando carattere dopo un inizio un po’ pasticciato. A questi livelli non è mai semplice contro nessuna squadra e abbiamo imparato ancora una volta che dobbiamo guadagnarci tutto sul campo. Come esordio, forse meglio una ...

Advertising

OA_Sport : Basket: le parole di Meo Sacchetti alla vigilia di Italia-Repubblica Dominicana - infoitsport : Preolimpico basket 2021, Meo Sacchetti: 'L'abbiamo dovuta vincere tre volte. La difesa ha cambiato la partita' - STnews365 : Preolimpico, buona la prima per l’Italbasket. La Nazionale di Meo Sacchetti ha battuto 90-83 Portorico in un match… - AlessioSarnelli : Momento Napoli Basket: vedo Piero Bucchi accanto a Meo Sacchetti. A Bucchi per quella Coppa Italia del 2006 vorrem… - Monets19 : Dov’è finita la difesa granitica di ieri contro il Senegal? Dai Meo! Facci rivedere l’Italia del clean basket di ieri! #PreOlimpicoTipo -