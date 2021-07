Basket femminile | cinque italiane nelle Coppe europee Venezia e Schio in Eurolega | Virtus Bologna | Sassari e Campobasso in EuroCup

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sarannole squadreche si cimenterannodel, un numero che non si vedeva da parecchio tempo anche considerata la recente tendenza a vedere soltanto la Reyere il Familaall’interno delle stesse. Proprio la squadra Campione d’Italia e la finalista dell’ultima stagione saranno di scena in, secondo modalità diverse. L’Umana ora allenata da Massimo Romano, infatti, sarà al via già dei gironi, mentre per quella guidata dal greco Georgios Dikaioulakos ci ...

UMBERTIDE - La PallacanestroUmbertide comunica che l'ala Giorgia Paolocci farà parte del roster bianco - azzurro per la sesta stagione consecutiva. La cestista capitolina, cresciuta nella Stella Azzurra Roma, era ...... con una storia, un piazza che masticae dunque competente. 'Speriamo a giugno di poter ... Nella stagione 1999/2000 è head coach della squadradi Ravenna, militante in A2, mentre dal ...Saranno cinque le squadre italiane che si cimenteranno nelle Coppe europee del basket femminile, un numero che non si vedeva da parecchio tempo anche considerata la recente tendenza a vedere soltanto ...Altra new entry in casa Drain by Ecodem Alpo: arriva in biancoblù Martina Rosignoli, classe 2001, udinese, negli ultimi tre anni a San Martino di Lupari dove si è alternata tra A2 e ...