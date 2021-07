Basket | Demis Cavina è il nuovo allenatore della Dinamo Sassari

(Di venerdì 2 luglio 2021) Arriva il nome del sostituto di Gianmarco Pozzecco alla. Si tratta di, e per certi versi nell’ambiente sardo non è un nome: Stefano Sardara, infatti, lo aveva voluto alla guida dell’altra sua società, ilTorino, che ha sfiorato (eufemismo) la promozione in Serie A nella finale playoff di A2 con Tortona. Ma il dato principale non è questo.è stato soprattutto il coachpromozione del Banco di Sardegna nella massima divisione, nel 2009. L’accordo, di durata biennale, è stato presentato in una conferenza ...

Si dividono dopo due stagioni le strade di coachCavina e della Reale Mutua . Il coach chiamato a guidare la nuova formazione torinese in A2 ... costruendo la nuova casa delTorino giorno ...... è tempo di cambiamenti per la Reale MutuaTorino, a cominciare dal coach. Infatti attraverso un comunicato, la società ha reso noto cheCavina sono sarà più l'allenatore della squadra ...Ma per lui il basket è un affare di famiglia ... di alto livello e mi è servito in seguito. Poi a Tortona, Coach Demis Cavina mi ha dato fiducia e mi ha fatto giocare da 3, e infine sì l’anno di Imola ...Arriva il nome del sostituto di Gianmarco Pozzecco alla Dinamo Sassari. Si tratta di Demis Cavina, e per certi versi nell'ambiente sardo non è un nome nuovo: Stefano Sardara, infatti, lo aveva voluto ...