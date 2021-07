Bankitalia | a giugno Eurocoin si mantiene stabile

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di, l’si è mantenuto sostanzialmente(a 0,96, da 1,01 in maggio), confermando una dinamica di fondo sostenuta dell’economia dell’area dell’euro. L’indicatore continua a essere sospinto dal miglioramento delle attese di famiglie e imprese, mentre l’andamento dell’occupazione ha esercitato un freno.– sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche(stagionalità, ...

