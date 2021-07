Balduina, al via la quinta edizione del Cinema di Quartiere: quando e dove si svolgerà (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – Le iniziative a favore del Cinema nella Capitale continuano. Il 5 luglio avrà infatti inizio la quinta edizione del Cinema Balduina. L’arena Cinematografica gratuita organizzata dal Comitato Balduina – Ass. Insieme per Balduina si conferma un appuntamento immancabile per i residenti nel Quartiere all’interno della splendida cornice dell’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria – Giacomo Leopardi sita nel parco di Monte Mario. L’evento si comporrà di 10 serate nell’arco di due settimane. Il progetto, promosso da Roma Culture, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – Le iniziative a favore delnella Capitale continuano. Il 5 luglio avrà infatti inizio ladel. L’arenatografica gratuita organizzata dal Comitato– Ass. Insieme persi conferma un appuntamento immancabile per i residenti nelall’interno della splendida cornice dell’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria – Giacomo Leopardi sita nel parco di Monte Mario. L’evento si comporrà di 10 serate nell’arco di due settimane. Il progetto, promosso da Roma Culture, è ...

Advertising

CorriereCitta : Balduina, al via la quinta edizione del Cinema di Quartiere: quando e dove si svolgerà - bobdvc : RT @francesco_niolu: @virginiaraggi La meravigliosa via della Balduina, a due passi dal Vaticano, che se qualcuno prima poteva usare il mar… - francesco_niolu : @virginiaraggi La meravigliosa via della Balduina, a due passi dal Vaticano, che se qualcuno prima poteva usare il… -