Australia, nuovi focolai di variante delta, dimezzati gli arrivi consentiti dall’estero (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Australia ha deciso di dimezzare il numero di voli provenienti dall’estero, nell’ambito delle misure per il contenimento della pandemia. Una decisione che, a ridosso della stagione delle vacanze, mette in difficoltà non solo i turisti ma anche i circa 34mila Australiani che si trovano all’estero. In particolare la misura è concepita per allentare la pressione sulle strutture predisposte per la quarantena, nel momento in cui il paese sta fronteggiando il proliferare di diversi nuovi focolai. “Si tratta della variante delta”, ha detto il primo ministro Scott Morrison in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ha deciso di dimezzare il numero di voli provenienti, nell’ambito delle misure per il contenimento della pandemia. Una decisione che, a ridosso della stagione delle vacanze, mette in difficoltà non solo i turisti ma anche i circa 34milani che si trovano all’estero. In particolare la misura è concepita per allentare la pressione sulle strutture predisposte per la quarantena, nel momento in cui il paese sta fronteggiando il proliferare di diversi. “Si tratta della”, ha detto il primo ministro Scott Morrison in ...

