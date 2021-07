Auriemma | “Napoli | scelta forte su Insigne | Fabian sacrificabile Tira e molla per koulibaly”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 luglio 2021) Raffaeleha fatto il punto sul calciomercato del. Le cessioni prima degli acquisti, ha sottolineato il giornalista sull’editoriale per Starcasino.sport. “La situazione derivata da quest’ultimo anno e mezzo ha generato un disavanzo che anche una società oculata come ildovrà sistemare e l’unico modo per farlo è con la cessione di qualche elemento di largo interesse. Uno su tutti,Ruiz, considerato il giocatore con maggiore possibilità di essere rimpiazzato”.“Per il difensore senegalese si è sempre sospesi tra la necessità di cederlo e la volontà di tenerlo fino al ...