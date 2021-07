Ato rifiuti, passa l’adozione del piano d’ambito (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl consiglio d’ambito dell’Ato rifiuti approva, a maggioranza, l’unico punto all’ordine del giorno della seduta: “Adozione del piano d’ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 34 comma 7 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 – Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”. Assenti i consiglieri Giuseppe Giacobbe, Costantino Giordano e Fabio della Marra Scarpone, Giovanni D’Ercole abbandona i lavori al momento del voto, a conferma di una posizione, condivisa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl consigliodell’Atoapprova, a maggioranza, l’unico punto all’ordine del giorno della seduta: “Adozione delper il servizio di gestione integrata deiurbani ai sensi dell’art. 34 comma 7 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 – Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia die dell’economia circolare”. Assenti i consiglieri Giuseppe Giacobbe, Costantino Giordano e Fabio della Marra Scarpone, Giovanni D’Ercole abbandona i lavori al momento del voto, a conferma di una posizione, condivisa ...

