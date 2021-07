Atletica: Warholm batte il record dei 400 ostacoli maschili (Di venerdì 2 luglio 2021) Giovedì 1° luglio, durante una delle tappe della Diamond League, ai Bislett Games di Oslo, Karsten Warholm, ostacolista di origini norvegesi, ha battuto il record del mondo dei 400 metri ostacoli maschili. Warholm lo ha migliorato di 8 centesimi. Si tratta di un primato rimasto in piedi per oltre 29 anni, detenuto dall’americano Kevin Young. L’ostacolista statunitense lo aveva conquistato alle Olimpiadi estive di Barcellona del 1992. L’impresa storica del norvegese Warholm: grande attesa per Tokyo Warholm è entrato nella storia della corsa ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 luglio 2021) Giovedì 1° luglio, durante una delle tappe della Diamond League, ai Bislett Games di Oslo, Karstensta di origini norvegesi, ha battuto ildel mondo dei 400 metrilo ha migliorato di 8 centesimi. Si tratta di un primato rimasto in piedi per oltre 29 anni, detenuto dall’americano Kevin Young. L’sta statunitense lo aveva conquistato alle Olimpiadi estive di Barcellona del 1992. L’impresa storica del norvegese: grande attesa per Tokyoè entrato nella storia della corsa ...

Advertising

LiaCapizzi : Mamma mia Karsten Warholm: 46'70 !! Record del mondo nei 400 ostacoli. Ce l'ha fatta. Per giunta a casa sua ad Oslo… - lello_guerrieri : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATLETICA MEETING OSLO, 400 HS: RECORD DEL MONDO DI WARHOLM IL NORVEGESE VINCE IN 46''70, BATTUTO IL LIMITE DI YOUNG… - CatelliRossella : WOW! Atletica: Warholm record del mondo 400 ostacoli, durava da 29 anni - Sport - ANSA - NicolaPeloso87 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATLETICA MEETING OSLO, 400 HS: RECORD DEL MONDO DI WARHOLM IL NORVEGESE VINCE IN 46''70, BATTUTO IL LIMITE DI YOUNG… - TicinoGazzetta : Atletica, Warholm abbatte il record mondiale dei 400 ostacoli -