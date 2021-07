Atletica | trasferta in Belgio per Vallortigara e Pedroso

(Di venerdì 2 luglio 2021)inper Elena, azzurra del salto in alto, e Yadisleidy, atleta italiana dei 400 ostacoli, che sabato 3 luglio saranno impegnate nella KBC Nacht, meeting in programma a Heusden-Zolder a poche settimane dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. La campionessa italiana vicentina vuole alzare le proprie misure e sfiderà avversarie di indubbio livello come Demireva e Chumachenko, mentre per quanto riguarda l’oriunda dopo il terzo posto agli assoluti di Rovereto c’è voglia di confermarsi ulteriormente. Italia in gara anche nei 5000 metri con Pietro Riva e Francesco Agostini. SportFace.

Trasferta in Belgio per Elena Vallortigara, azzurra del salto in alto, e Yadisleidy Pedroso, atleta italiana dei 400 ostacoli, che sabato 3 luglio saranno impegnate nella KBC Nacht, meeting in program ... Trasferta in Belgio, a Heusden-Zolder, per Elena Vallortigara e Yadisleidy Pedroso. Le azzurre del salto in alto e dei 400 ostacoli sono impegnate sabato 3 luglio nella Nbc Nacht van de atletiek, a po ...