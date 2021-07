Atletica, Sha’Carri Richardson positiva alla cannabis: la velocista rischia l’Olimpiade (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo The New York Times Sha’Carri Richardson sarebbe risultata positiva alla cannabis: una notizia che scuote la squadra a stelle e strisce degli Stati Uniti in vista dell’Atletica leggera, dato che la presenza dell’atleta è ora a rischio per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La positività è stata rilevata in seguito a un test antidoping effettuato durante i recenti Trials Olimpici. La Richardson era una delle principali contendenti alla medaglia d’oro nei 100 metri dei Giochi di Tokyo ma la sua partecipazione alla corsa a Cinque Cerchi, per ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo The New York Timessarebbe risultata: una notizia che scuote la squadra a stelle e strisce degli Stati Uniti in vista dell’leggera, dato che la presenza dell’atleta è ora a rischio per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La positività è stata rilevata in seguito a un test antidoping effettuato durante i recenti Trials Olimpici. Laera una delle principali contendentimedaglia d’oro nei 100 metri dei Giochi di Tokyo ma la sua partecipazionecorsa a Cinque Cerchi, per ...

