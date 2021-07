Atletica, Olimpiadi 2021: i convocati dell’Italia. 76 azzurri a Tokyo, è record! Spiccano Jacobs, Tamberi e Tortu (Di venerdì 2 luglio 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha comunicato le convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Sarà una delegazione da record, composta da addirittura 76 atleti (41 uomini e 35 donne): è il numero più alto di sempre per il nostro Paese ai Giochi. Oltre ai qualificati attraverso i minimi, infatti, ci sono i convocati con le staffette e gli aventi diritto attraverso il ranking internazionale. A spiccare maggiormente sono il velocista Marcell Jacobs (fresco primatista nazionale sui 100 ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha comunicato le convocazioni per ledi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Sarà una delegazione da record, composta da addirittura 76 atleti (41 uomini e 35 donne): è il numero più alto di sempre per il nostro Paese ai Giochi. Oltre ai qualificati attraverso i minimi, infatti, ci sono icon le staffette e gli aventi diritto attraverso il ranking internazionale. A spiccare maggiormente sono il velocista Marcell(fresco primatista nazionale sui 100 ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi Giochi Olimpici, 76 azzurri a Tokyo Della squadra italiana fanno parte 76 atleti , di cui 41 uomini e 35 donne, il più alto numero di sempre alle Olimpiadi per l'atletica azzurra. Tra i nomi di maggior richiamo, al maschile, tanti ...

Alti livelli di testosterone: niente Giochi per Mboma e Masilingi Le regole hanno interessato anche altre due atlete africane di alto profilo, Francine Niyonsaba del Burundi e Margaret Wambui del Kenya, che alle Olimpiadi del 2016 hanno vinto argento e bronzo ...

Atletica, fatta la squadra azzurra per Tokyo: sono 74 i possibili convocati La Gazzetta dello Sport Qualificati Italia Olimpiadi Tokyo 2021: tutti gli azzurri ai Giochi. Definite le squadre di atletica e nuoto Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si avvicinano e qualificarsi ora diventa sempre più complicato: il tempo stringe e le opportunità a disposizione dei singoli atleti o delle squadre sono sempre meno (in alcu ...

Mei: “A Tokyo entusiasmo e voglia di emergere” A 28 giorni esatti dal via delle gare, prende forma la squadra azzurra che parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo, programmati dal 30 luglio all’8 agosto di quest’anno. Ne fanno parte 76 atleti (41 u ...

