Atalanta in ansia per Romero: chiamata del club all’Argentina. I dettagli (Di venerdì 2 luglio 2021) Lionel Scaloni punta forte su Cristian Romero: è arrivata però la chiamata dell’Atalanta in Argentina. Ecco cosa è successo Cristian Romero è uno dei volti nuovi della nazionale argentina: il ct Lionel Scaloni punta molto su di lui in difesa e starebbe pensando di schierarlo titolare contro l’Ecuador nei quarti di finale di Copa America. Atalanta preoccupata, come rivela il portale argentino Tyc Sports: Romero, infatti, è alle prese con un problema al ginocchio e Gasperini vorrebbe proteggere il suo patrimonio. Romero è in prestito all’Atalanta dalla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Lionel Scaloni punta forte su Cristian: è arrivata però ladell’in Argentina. Ecco cosa è successo Cristianè uno dei volti nuovi della nazionale argentina: il ct Lionel Scaloni punta molto su di lui in difesa e starebbe pensando di schierarlo titolare contro l’Ecuador nei quarti di finale di Copa America.preoccupata, come rivela il portale argentino Tyc Sports:, infatti, è alle prese con un problema al ginocchio e Gasperini vorrebbe proteggere il suo patrimonio.è in prestito all’dalla ...

