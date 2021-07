AstraZeneca al posto di Pfizer: l’errore del centro vaccinale di Nole Canavese (Di venerdì 2 luglio 2021) Il centro vaccinale di Nole Canavese in provincia di Torino ha somministrato per errore a 19 utenti il vaccino AstraZeneca invece di quello di Pfizer-BioNTech. È successo sabato 19 giugno, si tratta di otto donne e undici uomini e 17 degli utenti sono under 60. Secondo la Asl To4 l’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati che sono stati posti sotto un protocollo di sorveglianza che prevede la presa in carico da parte di un medico della Asl e un monitoraggio ematochimico. Sempre secondo l’azienda sanitaria locale molti di loro hanno lamentato febbre alta, sudorazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) Ildiin provincia di Torino ha somministrato per errore a 19 utenti il vaccinoinvece di quello di-BioNTech. È successo sabato 19 giugno, si tratta di otto donne e undici uomini e 17 degli utenti sono under 60. Secondo la Asl To4 l’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati che sono stati posti sotto un protocollo di sorveglianza che prevede la presa in carico da parte di un medico della Asl e un monitoraggio ematochimico. Sempre secondo l’azienda sanitaria locale molti di loro hanno lamentato febbre alta, sudorazione ...

