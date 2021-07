Assodelivery | FoodToGo entra nell’associazione

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo l’adesione di Deliveroo, Glovo, SocialFood e Uber Eats,, l’associazione italiana dell’industria del food delivery, si arricchisce di un nuovo partner industriale con l’ingresso di. Attiva oggi in Lombardia, principalmente nella provincia di Monza e Brianza,nasce nel 2019. Fin dal novembre 2020 ha adottato il CCNL Rider, il primo contratto collettivo in Europa che prevede diritti e tutele per i rider nell’ambito del lavoro autonomo. “Siamo lieti di accogliere un altro partner del food delivery all’interno della nostra associazione – ha commentato il presidente di ...

