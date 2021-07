Associazione Piccolo America | Oliver Stone sabato 3 luglio a Monte Ciocci per la proiezione di “JFK – Un caso ancora aperto”

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 luglio 2021) Una grande, straordinaria sorpresa per tutti gli amanti del cinema: uno dei più grandi e premiati registi internazionali è in arrivo a Il Cinema in Piazza. «Siamo orgogliosi di annunciare – dichiara Valerio Carocci, Presidente dell’– la partecipazione del maestro Premio Oscarcon la presentazione,2021 a, del film “JFK – Un” in versione Director’s Cut in lingua originale sottotitolata in ...