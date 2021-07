Assembramenti e clienti senza mascherina, blitz della polizia: scatta lo stop di 5 giorni per il Lazzabaretto (Di venerdì 2 luglio 2021) ANCONA - Troppi giovani assembrati e senza mascherina . Chiude un altro locale ad Ancona : è il Lazzabaretto. Lo stop di 5 giorni è stato imposto, a partire da ieri, dalla questura dorica con il ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 2 luglio 2021) ANCONA - Troppi giovani assembrati e. Chiude un altro locale ad Ancona : è il. Lodi 5è stato imposto, a partire da ieri, dalla questura dorica con il ...

