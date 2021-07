Ascolti tv giovedì 1 luglio: Doc – Nelle tue mani, Viaggio nella grande bellezza (Di venerdì 2 luglio 2021) Ascolti tv giovedì 1 luglio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 1 luglio 2021? Su Rai 1 è andato in onda Doc – Nelle tue mani. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza. Su Rai 2 Squadra speciale Cobra 11. Su Italia 1 Vi presento i nostri. Su Rai 3 Le ragazze. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv giovedì 1 luglio 2021? Di ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andato in onda Doc –tue. Su Canale 5. Su Rai 2 Squadra speciale Cobra 11. Su Italia 1 Vi presento i nostri. Su Rai 3 Le ragazze. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di ...

Advertising

donnafrancisca9 : RT @sailornoora: Sinasi è noi che ogni giovedì mattina leggiamo gli ascolti e i commenti disonesti degli episodi di Cam Tavanlar in cui tut… - burakilgelatooo : RT @sailornoora: Sinasi è noi che ogni giovedì mattina leggiamo gli ascolti e i commenti disonesti degli episodi di Cam Tavanlar in cui tut… - tulipaola : RT @sailornoora: Sinasi è noi che ogni giovedì mattina leggiamo gli ascolti e i commenti disonesti degli episodi di Cam Tavanlar in cui tut… - serieTVfollower : RT @sailornoora: Sinasi è noi che ogni giovedì mattina leggiamo gli ascolti e i commenti disonesti degli episodi di Cam Tavanlar in cui tut… - GaiaDiana4 : RT @sailornoora: Sinasi è noi che ogni giovedì mattina leggiamo gli ascolti e i commenti disonesti degli episodi di Cam Tavanlar in cui tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Pier Silvio Berlusconi: "Vi racconto le novità dei Palinsesti Mediaset 2021/2022" Così, quasi a sorpresa, giovedì 1° luglio ha convocato un gruppo di giornalisti per raccontare i ... Gli ascolti sono andati meglio del previsto, i costi sono sotto controllo e i ricavi nelle ...

I palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022 Poi ha aggiunto: "Gli ascolti stanno andando meglio del previsto. Speriamo di poter chiudere il ... Il giovedì è in programma la serata eventi: "Star in the star" (condotto da Ilary Blasi), "D'Iva" (due ...

Ascolti tv giovedì 24 giugno 2021 Tvblog Così, quasi a sorpresa,1° luglio ha convocato un gruppo di giornalisti per raccontare i ... Glisono andati meglio del previsto, i costi sono sotto controllo e i ricavi nelle ...Poi ha aggiunto: "Glistanno andando meglio del previsto. Speriamo di poter chiudere il ... Ilè in programma la serata eventi: "Star in the star" (condotto da Ilary Blasi), "D'Iva" (due ...