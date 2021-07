Ascolti TV | Giovedì 1 luglio 2021 Serata moscia | Doc vince con il 13 4% | Viaggio nella Grande Bellezza 10 3% Del Debbio saluta col 7 7% | In Onda PT fermo al 2 7% Love is in the Air 16 45% 1 | 5 mln

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv giovedì 1° luglio 2021 - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 1° luglio 2021 - L_Moretti_Foto : RT @ReTwitStorm_ita: #Ascolti TV | Giovedì 1 #Luglio 2021. #Serata #Moscia: Doc #Vince con il 13.4%, #Viaggio nella Grande Bellezza 10.3%.… - patrizia_rella : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata di Giovedì 1° Luglio di #MrWrong #lezionidamore ? Share al 16,62% ?1.823.000 di Telespettatori… - CanYamanAslan : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata di Giovedì 1° Luglio di #MrWrong #lezionidamore ? Share al 16,62% ?1.823.000 di Telespettatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì

L'ha dimostrato l'ultima putata andata in onda1 luglio, dove in più di un'occasione ... Magari gioverebbe aglidel programma, ora sofferente da quel punto di vista.... in attesa dei quarti di finale che iniziano stasera, con Italia - Belgio, glitv delle ...scorso l'altro film della saga, vi presento il vostro aveva realizzato il 7,31% e 1,2 milioni. ...