Arriva AirCar | la prima auto che vola da una città all’altra Sviluppata da KleinVision | ha un motore BMW e può raggiungere i 200 km h

(Di venerdì 2 luglio 2021) Da Harry Potter a Blade Runner, passando per Batman e Futurama. L’mobilente ha sempre affascinato tutti, adulti e bambini. Vetture spettacolari che sfrecciano in aria e coprono kilometri di distanza in pochi secondi: un sogno fantascientifico che in questi giorni potrebbe essere diventato realtà., infatti, è il prototipo dinte sviluppato dalla compagnia ingegneristicache il 28 giugno è decollata dalladi Nitra, in Slovacchia, per poi atterrare 75 kilometri più a ovest, all’aeroporto di Bratislava, compiendo con successo il suo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arriva AirCar

FormulaPassion.it

... ma in realtà questa è solo la parte finale di un'operazione cheda lontano. Infatti prima ... Come funziona? Il primo elemento distintivo sono ovviamente le ali: in questo prototiponon ...... ma in realtà questa è solo la parte finale di un'operazione cheda lontano. Infatti prima ... Come funziona? Il primo elemento distintivo sono ovviamente le ali: in questo prototiponon ...Basta un solo pulsante per trasformare l'auto con motore Bmw in un aereo o viceversa: l'intero processo richiede due minuti e mezzo ...Un grande passo verso il futuro. È stato collaudato con riscontri più che ottimali, il prototipo di automobile volante, che ha completato un ...