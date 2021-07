Approvato il piano biennale per la prevenzione e il contrasto alle infezioni in Toscana (Di venerdì 2 luglio 2021) Via libera al “piano regionale di attività Aid 2021-2022 per l’approccio integrato alla prevenzione e al contrasto alle infezioni correlate all’assistenza e alle antimicrobico resistenze e lotta alla sepsi”. Questo documento tecnico, Approvato dalla giunta su proposta di delibera dell’assessore alla sanità, Simone Bezzini, è finalizzato alla realizzazione di una serie di strategie di governo delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antimicrobico-resistenza. La delibera prevede, dunque, l’adozione di una pianificazione biennale, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 luglio 2021) Via libera al “regionale di attività Aid 2021-2022 per l’approccio integrato allae alcorrelate all’assistenza eantimicrobico resistenze e lotta alla sepsi”. Questo documento tecnico,dalla giunta su proposta di delibera dell’assessore alla sanità, Simone Bezzini, è finalizzato alla realizzazione di una serie di strategie di governo dellecorrelate all’assistenza e dell’antimicrobico-resistenza. La delibera prevede, dunque, l’adozione di una pianificazione, ...

