Angelina Jolie, a cena con The Weeknd: lavoro o nuova fiamma? (Di venerdì 2 luglio 2021) Angelina Jolie torna sotto le luci del gossip. Dopo gli incontri con l'ex marito Jonny Lee Miller, l'attrice americana è stata paparazzata a cena in un noto locale di Santa Monica con il rapper The Weeknd. Stando alla ricostruzione di Page Six, i due hanno trascorso alcune ore al ristorante italiano Giorgio Baldi, nel celebre quartiere di Pacific Palisades, poi sono usciti separatamente, per non farsi fotografare insieme.

