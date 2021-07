Andrea Zelletta cambia vita | “La moda è il passato Dopo il Grande Fratello Vip voglio…”

Advertising

xattorneyx : Ma oggi è il compleanno di mio figlio Andrea Zelletta amore adesso lo riempio di auguri - caprichocomenta : RT @ironicamania: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono chiaramente dipinti. - thizxtown : ho appena scoperto di essere nata lo stesso giorno di andrea zelletta e alba parietti - Errica78152116 : @Mario48898098 Io ricordo che era Andrea zelletta che lo diceva molto spesso rispetto Pier ahahah - MusicTvOfficial : Avete già ascoltato il suo ultimo singolo #LovinattheSpeedofLight con Shady? @AndreaZelletta ha parlato del brano (… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

Revenews

, rivelazione su Natalia Paragoni: 'Mi dice che potrei essere un buon padre' Dopo l'uscita del suo nuovo singolo,ha concesso un'intervista ai microfoni di Discoradio.it.Scritto da Federica Emmanuele , il Giugno 29, 2021 , in Gossip, rivelazione su Natalia Paragoni: "Mi dice che potrei essere un buon padre" Dopo l'uscita del suo nuovo singolo,ha concesso un'intervista ai microfoni di Discoradio.it.La showgirl sostiene di aver ricevuto insulti sui social da parte di Tommaso, concorrente di Temptation Island 2021.Si intitola ‘Lovin’ at the Speed of Light’ il nuovo singolo del dj e producer Andrea Zelletta cantato da Shady. Ce ne parla in questa intervista.