Andrea Sannino torna con un nuovo singolo | ed è subito “Ammore”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Manca pochissimo per tagliare il traguardo delle 50 milioni di visualizzazioni: “Abbracciame” disi avvia a raggiungere lo status di inno generazionale e di ultimo grande classico planetario della canzone d’autore in lingua napoletana. Lo scorso 28 giugno 2021, nel sesto anniversario dell’uscita di “Abbracciame”,ha pubblicato il suo, intitolato “”. Composta da Mauro Spenillo e dallo stesso, la coppia di autori che ha dato vita ad “Abbracciame” nel 2015, la canzone “” vede ...

Lasiciliaweb : 2 come Noi vi aspettiamo questa sera venerdì 2 luglio alle 21:00 e domenica alle 22:45 con Andrea Sannino su Antenn… - Manuela55567282 : Andrea Sannino - Abbracciame - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Nato napulitano di Andrea Sannino! Sintonizzati ora. - laelis_b : @HuertDeAuteuil Abbracciame, Andrea Sannino - DontScass : @HuertDeAuteuil Abbracciame di Andrea sannino, quì durante il lockdown la cantavano dai balconi?? -

Si intitola "Ammore" il nuovo singolo di Andrea Sannino, il cantautore conosciuto nel mondo anche come "Mr. Abbracciame", dal nome del brano che ha totalizzato 47 milioni di visualizzazioni su YouTube, considerato un inno, simbolo di ...