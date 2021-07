Andrea Diprè è stato arrestato in Germania, il trash influencer bloccato per pendenze legali (Di venerdì 2 luglio 2021) C’è stato un tempo in cui Andrea Diprè è stato a livelli di visibilità pari a quelli di un Fabio Rovazzi. Era la sua versione trash, la sua versione porn. Quel tempo però è lontano, anzi lontanissimo: Andrea Diprè è stato arrestato in Germania. A darne notizia è MowMag in un pezzo firmato da Gianmarco Aimi: “È stato posto in stato di fermo dalle autorità tedesche perché, a quanto pare, non sarebbe potuto tornare nel Paese a causa di una diffida legata a pendenze ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) C’èun tempo in cuia livelli di visibilità pari a quelli di un Fabio Rovazzi. Era la sua versione, la sua versione porn. Quel tempo però è lontano, anzi lontanissimo:arrein. A darne notizia è MowMag in un pezzo firmato da Gianmarco Aimi: “Èposto indi fermo dalle autorità tedesche perché, a quanto pare, non sarebbe potuto tornare nel Paese a causa di una diffida legata a...

Advertising

andreastoolbox : Andrea Diprè è stato arrestato in Germania, il trash influencer bloccato per pendenze legali - CaffeFou : 'Lo hanno arrestato in Germania'. Così Diprè è finito nei guai - EsercitoCrucian : RT @_DAGOSPIA_: ANDREA DIPRE' E' STATO ARRESTATO IN GERMANIA: L’EX AVVOCATO E GIORNALISTA DIVENTATO PORNOSTAR E... - LoveLifeFlower : RT @momysego: da grande voglio fare andrea diprè - DelpapaMax : Era ora. Vedrai che ora grida alla persecuzione LGBT e il PD lo candida -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Diprè "Lo hanno arrestato in Germania". Così Diprè è finito nei guai Andrea Diprè è stato arrestato in Germania. L'ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi è finito in manette dopo aver varcato la frontiera tedesca. Su di lui, infatti, pendeva una diffida da parte ...

Arrestato Andrea Diprè, si trova in Germania. La preoccupazione degli amici: "Cerchiamo un avvocato" ... ma dopo una detenzione che si sta prolungando da giorni, gli amici si dicono preoccupati e cercano un legale che possa assisterlo Foto di Giorgio Serinelli di Gianmarco Aimi A ndrea Diprè è stato ...

Andrea Diprè arrestato in Germania! – ecco cosa è successo Webboh è stato arrestato in Germania. L'ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi è finito in manette dopo aver varcato la frontiera tedesca. Su di lui, infatti, pendeva una diffida da parte ...... ma dopo una detenzione che si sta prolungando da giorni, gli amici si dicono preoccupati e cercano un legale che possa assisterlo Foto di Giorgio Serinelli di Gianmarco Aimi A ndreaè stato ...