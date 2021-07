Ancora Mark Cavendish: vince anche la sesta tappa del Tour (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ Ancora Mark Cavendish, leader della classifica a punti, a battere nel gruppo Belg Jasper Philipsen (Alpeci-Fenix) e il francese Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic). vince cosi anche la sesta tappa del Tour De France 2021. Per Cavendish, questa è la 32esima vittoria di tappa nella sua storia del Tour de France. Il leader olandese Mathieu van der Poel ( Alpecin-Fenix ) è Ancora il leader della classifica generale. tappa sei del Tour de France: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) E’, leader della classifica a punti, a battere nel gruppo Belg Jasper Philipsen (Alpeci-Fenix) e il francese Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic).cosiladelDe France 2021. Per, questa è la 32esima vittoria dinella sua storia delde France. Il leader olandese Mathieu van der Poel ( Alpecin-Fenix ) èil leader della classifica generale.sei delde France: ...

Advertising

altrilibertini : RT @umbertopm1: Mentre Mark Cavendish vinceva la sua prima tappa al Tour de France, Tadej Pogacar doveva ancora compiere 10 anni. #TdF2021 - MazzaliVanna : RT @DomaniGiornale: .@FrancesDiBi ha intervistato Mark Covell, uno dei giornalisti inviati al #G8 di Genova pestato e ridotto in fin di vit… - __Hubble__ : RT @Defcon1979: Ah, io gestivo pagine FB prima ancora che nascesse Mark Zuckerberg, cari miei... - Ale_CNCC : RT @Defcon1979: Ah, io gestivo pagine FB prima ancora che nascesse Mark Zuckerberg, cari miei... - Onlyfans_Mark : RT @VincenzoSelXXX: Another afternoon spent in the central London public toilets.. quite a lot of cum!! Ancora un altro pomeriggio nei cess… -