Ancora Astrazeneca agli under60 | 8 ragazzi finiscono sotto osservazione Cosa è successo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Continua a procedere nel peggior modo possibile la campagna vaccinale italiana. Partita malissimo con Conte-Arcuri, le cose non vanno meglio con Draghi-Figliuolo. L’unica costante è ovviamente il ministro Speranza. Dopo i continui scarica barile e le incertezze sull’utilizzo o meno di, e il dilemma sui richiami, alla fine si era giunti alla conclusione di somministrare il vaccino anglo-svedese soloover 60. Buffo ripensare a quando inizialmente dicevano proprio il contrario, cioè di somministrarlo solo ai giovani. Ma questo ci dà la conferma di come la vicenda vaccini sia avvolta da un’assenza totale di trasparenza e di verità. Nessuno sa ...

...ad un programma dedicato agli over 60 - che al netto di quelli con patologie dovrebbero essere vaccinati con- per cercare di vaccinare i circa 111mila ultrasessantenni chenon ...... garantendo lo svolgimento di quelli che sono gli eventi", ha commentatoCosta. "Ma, ripeto, ... "siamo nelle condizioni di raggiungerla a fine settembre, è chiaro che la vicendaha ...La Danimarca ha deciso di donare due milioni di dosi di vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 ai Paesi dei Balcani occidentali. Lo ...Sono 19.975 le somministrazioni effettuate in Sardegna nelle ultime 24 ore. Dopo la conferma dell’arrivo di scorte aggiuntive di Moderna e l’annuncio del commissario Francesco Figliuolo che non ci sar ...