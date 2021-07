Anche App di dating ora richiedono il vaccino tra le skill personali (Di venerdì 2 luglio 2021) Se hai ricevuto il vaccino anti covid sei decisamente più popolare, guadagnando “punti” e risultando più attraente, sulle app di dating, le note applicazioni di incontri diffuse in tutto il mondo. App dating e vaccino: la novitàDa qualche mese a questa parte non basta più essere intelligente, dinamico, solare e simpatico per conquistare il cuore degli altri, visto che il vaccino anti covid è divenuta una discriminante importante, quasi basilare, per invogliare l’altro a incontrarti. Come scrive Repubblica si tratta di una sorta “Green Pass dell’amore”, da utilizzare appunto per comunicare che si è ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Se hai ricevuto ilanti covid sei decisamente più popolare, guadagnando “punti” e risultando più attraente, sulle app di, le note applicazioni di incontri diffuse in tutto il mondo. App: la novitàDa qualche mese a questa parte non basta più essere intelligente, dinamico, solare e simpatico per conquistare il cuore degli altri, visto che ilanti covid è divenuta una discriminante importante, quasi basilare, per invogliare l’altro a incontrarti. Come scrive Repubblica si tratta di una sorta “Green Pass dell’amore”, da utilizzare appunto per comunicare che si è ...

Advertising

MinisteroSalute : ?? È possibile ottenere la #CertificazioneVerdeCOVID19 anche con @immuni_app Se hai ricevuto i codici di vaccinazio… - nicotra_carlo : RT @JacopoVeneziani: Tra le tante possibilità che ci offrono le opere d’arte c’è anche quella di ripercorrere la storia dell’illuminazione.… - Fili190381 : @rossonerobot Ma inifinity è un app che si vede anche con la play? o ci vuole un decoder nuovo? - andeinerseite98 : Serve una petizione per avere Goodnotes anche per Android. Non me ne frega di pagare, tutte le altre app sono incomplete - rdubenalvarez : RT @Pedrinellimass1: Anche Nostradamus nelle sue quartine aveva previsto il suo arrivo: Sono ritornato! -