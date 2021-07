Amon | Qualcomm | “L’anno prossimo avremo un processore per notebook capace di competere con Apple M1”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Durante la sua prima intervista dopo l'insediamento come CEO diCristianoparla del futuro dell'azienda: dopo gli smartphone il core business del chipmaker di San Diego saranno i. Con unfatto in casa che potràcon quello che ha creatolo scorso anno....

Alla presenza del numero uno di, Cristiano, Gelsinger si è lasciato andare con alcune "dichiarazioni d'amore": " siamo i leader nel settore del computing (riferendosi a Intel, n.d.r.) ...... ha detto Cristiano, presidente e amministratore delegato eletto diIncorporated. 'Il sostegno delle aziende in tutto l'ecosistema dimostra ulteriormente la scala globale e la maturità ...Qualcomm, nelle veci del suo nuovo CEO, ha spiegato il suo piano commerciale in Cina puntando alla quota di mercato di Huawei.Secondo quanto si apprende, sembra che Qualcomm voglia espandersi nel settore dei computer portatili, diventando il numero uno anche in quest'area.