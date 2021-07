(Di venerdì 2 luglio 2021). Ladell’attrice si chiama Oonagh Paigeed è nata l?8 aprile scorso, ma la notizia è stata tenuta segreta fino ad oggi. ”È l’inizio della mia nuova vita”, dice la neo-. La testata americana Page Six scrive che la bambina è nata da. “Sono entusiasta di condividere questa notizia con voi. Quattro anni fa, ho deciso che volevo avere un figlio. Volevo farlo da sola”, ha scritto l’attrice. E ancora: “Spero che si arriverà a normalizzare il fatto che non ...

Advertising

Spooky_The_Tuff : RT @HuffPostItalia: Amber Heard è diventata mamma: prima figlia da madre surrogata - DavidMartini85 : @HuffPostItalia Correggiamo il titolo: amber heard ha comprato un neonato - HuffPostItalia : Amber Heard è diventata mamma: prima figlia da madre surrogata - RegalinoV : Amber Heard è diventata mamma - Diregiovani : “È l’inizio della mia vita”. Con un post su Instagram #AmberHeard ha annunciato di essere diventata #mamma per la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Amber Heard

Yahoo Finanza

Variety il primo a riportare la notizia che metterà sul piede di guerra i molti haters di, accusata di aver rovinato la carriera di Johnny Depp con false accuse di violenza domestica, a cui hanno comunque creduto i giudici londinesi. La controversa attrice, su cui era stata ...Fiocco rosa per: l'attrice 35enne, reduce da un difficilissimo divorzio da Johnny Depp, è diventata mamma per la prima volta di una bambina. L'annuncio, a sorpresa, è arrivato su Instagram dove la ...L'attrice, ex moglie di Johnny Depp, ha dato l'annuncio via Instagram. La piccola si chiama Oonagh Paige ed è nata in aprile ...Dopo l'odissea del divorzio dall'ex marito Johnny Depp, Amber Heard sembra aver ritrovato la serenità. L'attrice infatti, ha annunciato sui social l'arrivo della piccola Oonagh Paige Heard, nata trami ...