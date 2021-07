‘Altro Sguardo’ sulla nascita del fotogiornalismo al palazzo Braschi di Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) Più che ‘bagnanti’ sembrano semplicemente ‘bagnate’ con i loro vestiti indosso sulla riva del mare: ma è così che si andava in spiaggia nel 1920, come dimostra la foto scattata da Adolfo Porry Pastorel esposta a palazzo Braschi assieme ad altre sue storiche istantanee, per la mostra ‘Altro Sguardo’ – aperta da oggi al 24 ottobre – dedicata alla nascita nel primo decennio del secolo scorso del fotogiornalismo in Italia, organizzata dall’Istituto Luce Cinecittà con Roma Capitale e il ministero della Cultura e curata da Enrico Menduni. Le foto di costume si ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Più che ‘bagnanti’ sembrano semplicemente ‘bagnate’ con i loro vestiti indossoriva del mare: ma è così che si andava in spiaggia nel 1920, come dimostra la foto scattata da Adolfo Porry Pastorel esposta aassieme ad altre sue storiche istantanee, per la mostra– aperta da oggi al 24 ottobre – dedicata allanel primo decennio del secolo scorso delin Italia, organizzata dall’Istituto Luce Cinecittà conCapitale e il ministero della Cultura e curata da Enrico Menduni. Le foto di costume si ...

